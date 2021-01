Pays des Collines: des pizzas locales à proximité de chez vous Pays Vert M.P. La Méditerranée à proximité est une pizzeria ambulante qui se déplace de village en village. Pierre et Séverine, les gérants, se réinventent chaque jour en proposant des pizzas originales. © D.R.

Depuis sept ans, Pierre et Séverine voyagent avec leur camion ambulant à travers plusieurs villages du Pays des Collines. C'est par ce biais, que ce jeune couple a décidé de proposer leurs plats aux citoyens de la région. Ce système semble de plus en plus convoité par la population et semble également fonctionner.



"Nous avons voulu mettre en place un camion. Comme cela, nous avons une proximité avec les gens. De plus, ils ne doivent pas se déplacer, ils viennent à nous. Pour l'instant, nous ne voulons pas de restaurant et nous voulons garder ce système mais, peut-être à l'avenir", déclare Pierre, le gérant.



C'est généralement sur les places et sur les marchés qu'on retrouve la Méditerranée à proximité. Des lieux chaleureux et conviviaux où les clients sont toujours au rendez-vous. Cependant, les gérants de la pizzeria ambulante rencontrent parfois des difficultés lors des mauvaises conditions climatiques. "Nous sommes tributaires du temps. Lors des tempêtes, des pluies et du vent, nous devons nous adapter. Car, ce n'est ni agréable pour nous, ni pour le client."



À côté de cela, Pierre et Séverine ont également dû faire face à la crise sanitaire et ont dû s'adapter. "Le premier confinement a été un coup de massue. Nous ne pouvions pas nous déplacer. Nous avons donc créé un site Internet afin que les gens puissent faire des commandes. Aujourd'hui, nous pouvons reprendre notre activité", précise le gérant.



Des pizzas à la saveur des produits locaux



Depuis quelque temps, la Méditerranée à proximité propose un large choix de pizzas originales confectionnées avec des produits locaux tels que le fromage de l'Épinette ou celui de Tourpes. Une idée innovante qui plaît énormément aux amateurs de pizzas . "Les produits de la région sont des produits sains et de qualité. Nous voulons faire vivre leurs produits et les faire découvrir aux citoyens à travers nos pizzas", déclare Pierre.



Afin de confectionner ces plats originaux, les gérants doivent faire preuve d'imagination constante. "Les gens aiment ces pizzas. Ils veulent goûter les produits de la région. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour préparer ces pizzas locales et c'est ce que l'on préfère. Nous adorons créer des spécialités avec de bons produits."



Les gérants de la Méditerranée à proximité ont de nombreux projets à venir et espèrent que leurs clients seront toujours aussi curieux de leurs préparations et admiratifs devant une telle créativité.