La pandémie du coronavirus est de nouveau au cœur de l'actualité avec la hausse des cas dans notre pays. Les écoles semblent d'ailleurs victimes de légère augmentation. Ainsi, selon les chiffres de l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance), depuis début octobre, les chiffres ne cessent de croître. Pour la période du 11 au 17 octobre, 1 953 cas ont été enregistrés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur les 1953 cas rapportés, 1 674 concernent les élèves de l’enseignement fondamental secondaire. Des données bien entendu, impressionnantes mais qui est heureusement loin des pics connus l'année dernière.

En Wallonie Picarde, les établissements scolaires subissent donc les conséquences de cette légère augmentation des cas Covid. Mercredi passé, l'école communale de Pottes a dû fermer ses portes. Et pour cause, de nombreux élèves et des membres du personnel ont été contaminés. L'équipe des enseignants ont donc dû d'adapter afin que les petites têtes blondes de ratent pas la matière pendant plusieurs jours.

Pour l'école communale de Moustier (Frasnes-lez-Anvaing), le retour du port du masque dans les classes de primaire n'a pour l'instant pas été au centre des préoccupations. "Au niveau des professeurs, ces derniers portent encore le masque lorsqu'ils sont en contact avec les élèves ou parents. Déjà pour les enseignants, il n'est pas évident d'enseigner avec le masque, alors pour les élèves, c'est d'autant plus délicat. Heureusement, à ce jour, notre école est assez épargnée malgré l'augmentation des cas. Nous continuons à durcir les mesures en aérant ou en désinfectant les tables et les mains des élèves. En ce qui concerne, la question de nouvelles réglementations sur le port du masque pour les enfants, je n'en vois pas vraiment l'utilité si le professeur le porte déjà", précise Pascale De Noore, directrice de l'établissement.

"Il vaut mieux prévenir que guérir"

Face à l'augmentation de ces chiffres, le Conseil des ministres restreint discutera ce lundi des différentes mesures à prendre pour ralentir l'épidémie. La question sur l'obligation du port du masque à l'intérieur dont dans les établissements scolaires sera d'ailleurs à l'ordre du jour. Largement épargné, en tout cas pour le moment, l'Athénée Royal Lucienne Tellier d'Anvaing souhaite par dessus-tout que certaines mesures changent. "Pour ma part, il serait clairement nécessaire de rendre de nouveau le masque obligatoire dans les classes. Il vaut mieux prévenir que guérir", déclare Catherine Chevalier, Préfète de l'établissement secondaire.