Faites chauffer les moteurs ! A La Hamaide, l’Ecomusée du Pays des Collines et ses partenaires vous donnent rendez-vous le dimanche 6 juin pour une escapade d’un jour au volant de votre 4x4 ou de votre petite citadine ! Que les pilotes les moins chevronnés se rassurent, le parcours de 35km dessiné par les organisateurs ne présente aucune difficulté majeure et ils réussiront le défi haut la main. Par contre, le plaisir de la découverte sera bel et bien présent.

Traditionnellement, le rallye des arbres remarquables propose un circuit à la rencontre des plus beaux représentants des géants à écorce du Pays des Collines. Cette année, une nouvelle thématique fait son apparition: les pilotes et leur équipage auront le privilège de visiter plusieurs sites en cours de réhabilitation - inaccessibles au grand public en d’autres temps - où la biodiversité est invitée à s'épanouir. Au travers d'un nouveau projet, ces sites montrent la voie à une valorisation du patrimoine naturel de cette magnifique région vallonnée. De quoi donner de l’espoir à ce territoire toujours dynamique et montrer la créativité dont font preuve ses habitants. Un souffle de renouveau qui tombe à pic après une année 2020 morose, crise sanitaire oblige, bien que marquée par la volonté des acteurs locaux de continuer à faire vivre et découvrir leur contrée tout en la rendant toujours plus attractive auprès des visiteurs.

En raison de la pandémie, cette édition 2021 se déroulera sous la forme d’un événement d’un jour. Les amateurs de petits chemins et de paysages à couper le souffle ne regretteront pas le déplacement. Au départ de l’Ecomusée, programmé entre 9h30 et 11h30, le périple emmènera ces touristes d’un jour sur les routes des villages de La Hamaide, de Wodecq, de Flobecq et d'Ellezelles. Des arrêts dans des lieux inédits attendent les participants à qui il sera demandé de répondre à un questionnaire en lien avec la thématique de la randonnée. Un coin du voile est déjà levé : une des escales se fera à La Houppe où chacun pourra prendre la pleine mesure du projet de parc aux loups en cours de préparation sur les terres de son ancienne sablière.

Pour les gourmands, une restauration sera possible au bar « La Caplette » à La Houppe. Pizzas et hamburgers viendront réconforter les papilles gustatives pour un prix démocratique. En ce qui concerne les inscriptions, celles-ci se feront sur réservation obligatoire auprès de l’Ecomusée du Pays des Collines dont les responsables sont joignables par téléphone au 0489/16.93.10 ou par mail à l'adresse info@ecomusee.eu.

La participation à ce rallye des arbres remarquables est fixée à 8€ par bulle et donnera droit à une feuille de route par voiture. Signalons encore que cet itinéraire ne sera accessible que le 6 juin prochain. Pour ceux qui désireraient le parcourir à une autre date, des alternatives seront proposées le jour du départ à l'Ecomusée. Les organisateurs insistent encore sur le fait que toutes les mesures seront prises pour assurer un événement en toute sécurité conformément aux protocoles sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Infos complémentaires sur www.ecomusee.eu