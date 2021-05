Dans le cadre du dossier Boucle du Hainaut, une première réunion vient d'avoir lieu entre les ingénieurs du groupe de travail technique de l'asbl Revolth et les représentants et ingénieurs d’Elia, gestionnaire du réseau belge de transport d'électricité à haute tension à l'origine de ce projet très controversé.

Cette réunion faisait suite à la rencontre préparatoire du 19 mars dernier et à l’envoi à Elia d’une série de questions techniques formulées par les opposants du collectif citoyen Revolth. L’ordre du jour de celle-ci portait à la fois sur le bien-fondé du projet et sur les choix technologiques. Seul le premier volet a pu être abordé malgré plus de 4h30 de réunion.

Les représentants de Revolht ont pu prendre connaissance de toute une série d’éléments factuels apportés par Elia. Ces éléments confirment leur compréhension du dossier. Le projet Boucle du Hainaut et son pendant flamand Ventilus sont principalement destinés à évacuer l’énergie électrique provenant, d’une part, des parcs éoliens offshore MOG I et du futur parc MOG II en mer du Nord et d’autre part, des interconnexions avec les pays comme l’Angleterre et le Danemark.

"Toutefois, nous avons appris que les futurs projets d’interconnexion avec l’Angleterre (projet Nautilus) et le Danemark n’étaient pas réellement confirmés. Au-delà des souhaits politiques belges en matière de transition énergétique, des études doivent en effet être réalisées par Elia et les GRT de ces autres pays pour confirmer que ces projets sont viables. L’argumentation d’Elia sur la nécessité de la Boucle du Hainaut tient donc en quelque sorte sur des suppositions", indique-t-on du côté de Revolth.

Avant d'ajouter que les scénarios invoqués par Elia ont été développés il y a plus de quatre ans en étant issus des scénarios construits par l’ENTSO-E en 2017 qui prônent une conversion de notre société vers le tout électrique (transport, chauffage, industries légère et lourde).

"Depuis, l’Europe a remis en question globalement le caractère vraisemblable de ces scénarios. Le développement de filaires intégrées mixtes électricité / hydrogène sont vus comme le scénario le plus plausible et il a été demandé à l’ENTSO-E de s’associer à l’ENTSOG (gaz et hydrogène) pour développer de nouveaux scénarios pour la transition énergétique. Dans les premières ébauches de ces scénarios, les besoins de transfert d’énergie électrique sont beaucoup plus faibles. Autant dire que depuis 2017, l’eau a donc coulé sous les ponts et que les scénarios sur lesquels se base Elia doivent être revus. Il n’est donc pas prouvé à ce jour que la Boucle du Hainaut soit encore réellement nécessaire pour assurer l’approvisionnement électrique de la Wallonie à l’horizon 2030."

Le groupe Revolth estime que le citoyen se retrouve pris une fois encore entre deux feux. A savoir celui des décideurs politiques, notamment fédérales, qui font des effets d’annonces vertes, durables et renouvelables, mettant ainsi la pression sur Elia pour dimensionner le réseau en conséquence sur base de données qui en sont encore, pour certaines, au stade des études de faisabilité.

Quoi qu'il en soit, tous les échanges issus de cette réunion renforcent l’approche technologique que Revolth a présentée au ministre Borsus le 28 avril dernier et qui a été remise à l’experte québécoise récemment mandatée par ce dernier. Cette approche sera d’ailleurs prochainement exposée à la conférence des bourgmestres représentant les 14 communes figurant sur le tracé de la Boucle du Hainaut.

"Si Elia s’est montré intéressée de poursuivre la discussion avec Revolth, ses ingénieurs sont-ils pour autant prêts à s’ouvrir à d’autres approches plutôt que de se réfugier derrière des choix technologiques peu innovants, répétant un schéma d’un autre temps, à savoir une ligne 100% aérienne d’une capacité de transport de 6GW et d’un niveau de tension de 380 kV en courant alternatif ?", s'interrogent les membres du collectif citoyen.

Ces derniers espèrent que la prochaine réunion technique pévue au début du mois de juin apportera une partie de la réponse. "Dorénavant, Elia doit comprendre, comme certains politiques, qu’il faudra compter avec Revolth pour redessiner le fameux Grand 8 , la colonne vertébrale électrique belge, dans le respect de l’environnement, des citoyens et de leur santé."