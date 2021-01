Les fortes pluies de la nuit dernière n'ont pas épargné la région du Pays Vert ainsi que celle du Pays des Collines. Celles-ci ont provoqué des inondations dans plusieurs communes, obligeant les pompiers à intervenir. Du côté de Frasnes, plusieurs routes de l'entité ont dû être barrées à la circulation car totalement ou partiellement sous eau suite aux nombreuses précipitations tombées au cours de ces dernières heures.

Parmi les zones et les voiries inondées, citons le quartier du Contrepré, le Grandrieu, la rue Beaureux, les Melins ou encore la rue du Carnois. Si la météo ne s'améliore pas, d'autres rues pourraient subir le même sort dans le courant de la journée.

Les autorités communales insistent sur l'importance de respecter les interdictions et de ne pas emprunter les axes précitées. Non seulement, il y a un risque d'aquaplanage mais surtout, à certains endroits, il est impossible de forcer le passage en voiture tellement le niveau des eaux est élevé.

La situation n'est guère plus enviable du côté d'Ellezelles où la commune signale également plusieurs routes inondées et impraticables, notamment à hauteur de Scoupignies qui rejoint la N529 ainsi que dans d'autres hameaux: Buis, Haillemont, Bracles et Fourquepire/Lanterne. Le passage est uniquement autorisé pour la circulation locale

La caserne d'Ath a également reçu beaucoup d'appels suite à ces intempéries. Ce jeudi matin, les pompiers de la cité des Géants ont été appelés à se rendre au chemin de la Justice où des coulées de boue ont dévalé des champs. Ce n'est pas la première fois, hélas, que des caves et des intérieurs d'habitation sont inondés là-bas tout en subissant des dégâts des eaux. Les occcupants d'une maison en ont encore fait les frais. En plus de se retouver les pieds dans l'eau, leur chaudière a rendu l'âme, ce qui est d'autant plus dommageable en cette période hivernale.

Des inondations ont encore été signalées au rond-point de la route de Frasnes et dans la rue aux Fleurs, de même que le long de la chaussée de Tournai à Irchonwelz.