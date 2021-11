Le projet a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais le voilà désormais en très bonne voie de concrétisation.

Si, dans un premier temps, le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué avaient refusé d’accorder le permis intégré, la commission de recours vient de donner raison à la société Equilis. Cette dernière s’était en effet battue pour que ce complexe commercial voie le jour en introduisant une réclamation qui s’est avérée valide et salvatrice.

En décision cette fois contradictoire à l’avis, toujours défavorable, de l’Observatoire du Commerce.

Un permis sous conditions

Comme la plupart des permis intégrés, celui accordé à Equilis est assorti de conditions. Celles-ci ne sont certes pas très contraignantes. Elles concernent la rétention d’eau, mais aussi les aménagements extérieurs et les parkings (vélos et bornes de recharge des véhicules électriques). Ainsi, outre le respect des conditions émises par les autorités communales/régionales et autres instances (zone de secours, Ipalle, etc), l’exploitant devra "récupérer et utiliser les eaux de pluie en complément du bassin d’orage de 550 m3".

En outre, "les aménagements extérieurs sont conduits sous la supervision du Département de la Nature et des Forêts et les terres excavées sont analysées et évacuées conformément à la législation en vigueur." Il est également imposé à Equilis réaliser trente emplacements vélos, couverts et sécurisés et d’installer huit bornes de recharge pour voitures électriques. À noter que le totem d’enseigne(s) ne pourra pas faire plus de 5,5 mètres de hauteur afin de respecter la législation en vigueur.

Cette décision peut être consultée à l’administration communale de Lessines (Grand’Place, 12), chaque jour ouvrable pendant les heures de service de 8 h 30 à 12 h, mais aussi après les heures de service jusqu’à 20 h sur rendez-vous. Vu le caractère exceptionnel de la crise Covid-19, toute consultation de la décision sera précédée d’une prise de contact auprès du service Environnement au 068 25 15 38 ou en son absence au secrétariat communal au 068 251 513, afin de définir les modalités de cette consultation.