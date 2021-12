La décision fait un peu "désordre", dans la mesure où le dossier est étudié depuis plusieurs années en collaboration avec la Ville d’Ath. Le projet n’est pas remis en cause (sa localisation non plus), mais Ipalle va devoir introduire un recours ou au pire introduire une nouvelle demande de permis. Les fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué ont en effet refusé à l’intercommunale le permis unique afin d’aménager un nouveau recyparc le long de la N7, au nord-ouest de la ville. Cet endroit a été choisi en intelligence avec la Ville.

Le parc à conteneurs doit être installé à l’arrière du terrain du SPW (rue aux Fleurs), le long de la voirie "interne" longeant les deux bandes de la N7 (entre les giratoires de la rue aux Fleurs et de la chaussée de Tournai). L’infrastructure est classique: un bâtiment de service pour le personnel, des dalles en béton pour les conteneurs et une voirie interne de desserte. Des précisions et quelques modifications pourraient permettre à la Région d’octroyer le permis, si Ipalle introduit un recours.