Des bus complets aux heures de pointe

Il semblerait donc qu'aux heures de pointe, les bus Tec passent parfois au-dessus de certains arrêts et ne prennent donc pas la peine de réceptionner quelques navetteurs. De jeunes élèves doivent donc à la dernière minute, prévenir leurs parents afin de les conduire à l'école ou malheureusement, prendre la décision de s'y rendre à pied. A croire certains citoyens, le problème persiste depuis des années malgré diverses réclamations. La société a souhaité présenter ses plus plates excuses auprès des citoyens. "Les bus de différentes lignes n'ont pas su embarquer toutes les personnes notamment à l'arrêt Petit-Enghien Carrefour, car le bus était complet. Depuis la rentrée scolaire, c'est la deuxième fois que cet incident se produit sur cette ligne", précise le Tec.

Le gestionnaire de ligne a ainsi déclaré que quatre bus des lignes 471 et 472 passent à hauteur de Petit-Enghien aux heures d'école d'Enghien. Il s'agirait d'ailleurs de deux bus standards et de deux bus articulés. Tous les élèves peuvent ainsi embarquer dans ces bus. S'il y a plus de place dans le premier qui se présente, il est demandé aux voyageurs d'attendre le suivant. "Il s'agit d'un problème de répartition des voyageurs entre les différents bus". Toujours selon le Tec, tous les navetteurs et plus précisément les étudiants, veulent prendre le premier bus qui passe aux arrêts. Ainsi, le deuxième est souvent vide. Les navetteurs doivent donc faire preuve de patience en attendant le suivant. Le service de transport précise également que si les problèmes persistent, il est nécessaire d'introduire une réclamation via le site Internet.