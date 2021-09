En décembre prochain, le cube de Viva For Life installera son cube de verre sur la Grand-Place de Tournai. Du 17 au 23 décembre, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et le petit nouveau Marco Leulier récolteront des dons et effectueront des défis au profit les associations qui accompagnent les enfants et les familles précarisés. L'opération met le doigt sur une situation que les citoyens ont tendance à oublier: en 2021, de nombreux enfants n'ont toujours pas la possibilité de manger à leur faim, de participer à des loisirs et de vivre paisiblement. Ainsi, plus de 80.000 enfants de 0 à 6 ans sont touchés par la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles.

C'est pourquoi, peu avant Noel, les trois animateurs de la RTBF seront donc enfermés dans le célèbre cube de verre pour ce défi solidaire de 144 h sans manger de nourriture solide. Une semaine riche en émotions avec différents témoignages mais également des moments de joie. Afin de récolter un maximum de dons, les citoyens belges peuvent organiser des défis assez variés. C'est le cas de Philippe Hennuy qui participe chaque année à l'opération.

"Avec une amie, nous avons décidé de vendre des pizzas et des lasagnes au profit de Viva For Life. Participant chaque année à cette opération de solidarité, je lance un défi différent chaque année afin d'innover. Cette année avec la crise sanitaire, il paraissait moins évident d'organiser un événement d'une grande ampleur. C'est pour cette raison, que nous avons opté pour la vente de lasagnes et de pizzas. Il est important pour moi de participer à Viva For Life, j'ai été moi-même victime de la misère. C'est l'occasion pour moi de mettre ma pierre à l'édifice et puis comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves", déclare Philippe.

Il est déjà possible de commander pizzas et lasagnes via le profil Facebook de Philippe Hennuy ou par téléphone au 0493/91.22.97