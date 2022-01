Du 28 février au 6 mars, la 5e édition de PIXath revient pour le plaisir des férus de cinéma d’animation ! Projections de films pour petits et grands, rencontres avec des professionnels, stages créatifs pour les plus jeunes… Sans oublier, la cérémonie de clôture du festival le 12 mars.

Le cinéma L’Écran présente un programme de sept séances pour un tour d’horizon de ce genre cinématographique aux multiples facettes, de l’artisanat aux films de studios. Pour commencer la semaine, les enfants comme les adultes sont invités à La Leçon de cinéma, le 28 février. L’occasion de poser toutes les questions au réalisateur présent qui fera découvrir son univers. Ensuite, les films à l’affiche soulignent une sélection riche et diversifiée, qui s’adresse à tous les âges.

Avec Trois histoires de CowBoy et Indien, le duo Patar et Aubier propose en sortie tout public les dernières aventures de Cowboy et Indien. Les voix, le rythme, l’animation, les couleurs, la mise en scène, la musique, tout est parfait ! The Beatles « Yellow submarine », de George Dunning, est un chef-d’œuvre de l’animation, autant pour son univers haut en couleur, que pour son travail technique avant-gardiste. Une occasion unique de le découvrir !Maman pleut des cordes, ce programme chatoyant de quatre courts métrages, tout en finesse et en chaleur humaine, ravira toute la famille à partir de 5 ans. Notons au passage le casting voix exceptionnel du film principal, qui réunit Yolande Moreau, Céline Sallette et Arthur H : un régal !

La somptueuse fable médiévale de Tomm Moore et Ross Stewart, Le peuple loup, est servie par une animation féerique et colorée, où se mêlent suspense, magie, fantastique, et un éblouissant graphisme très celtique. Enfin, avec Belle, Mamoru Hosoda (Miraï, ma petite sœur) confirme sa place au sommet des réalisateurs japonais d’animé. Ce bijou de sensibilité mélange de manière surprenante le conte de fées et la science-fiction à la Matrix. Un mélodrame virtuose, pas du tout moralisateur, qui brise les préjugés sur ce style et résonnera pour le public ado.

Particularité du festival PIXath, les enfants et les ados sont invités à expérimenter toutes les ficelles du métier durant une semaine de stages. Ils découvriront les coulisses de réalisation d’un film d’animation : adapter une histoire, inventer les décors, créer un casting en pâte à modeler, en dessin ou en carton, manier la caméra… Les jeunes cinéastes en herbe se transformeront également en jury. Ils visionneront et sélectionneront plusieurs courts métrages qui seront projetés à L’Écran.

Pour clôturer cette belle semaine de l’image animée, rendez-vous le samedi 12 mars. À 16h, les participants des stages présenteront leurs créations, ainsi qu’une sélection de courts métrages choisis par leurs soins. À 17h30, le public aura l’honneur de découvrir en avant-première Ma mère est un gorille (et alors ?), de Linda Hambäck, un bijou d’animation adapté d’un roman jeunesse éponyme suédois sorti en 2005.