Le parc animalier Pairi Daiza a informé ses fidèles visiteurs de plusieurs naissances chez les makis cattas, ces célèbres lémuriens aux yeux intrigants. "De nombreux bébés makis cattas ont été dénombrées sur Nosy Komba ces derniers jours et d'autres pourraient encore se produire", indique le parc.

"Nos équipes redoublent d'attention puisque les jeunes lémuriens restent très fragiles durant les premiers jours de leur existence". Les amateurs de cette espèce pourront les observer au coeur de leur domaine. Pairi Daiza est en outre ouvert jusqu'à 21h ce samedi et dimanche de Pâques. Une bonne occasion pour les petits et les grands de comtempler les nouveaux arrivants.

Cette annonce redonne du baume au coeur à la suite d'un terrible événement survenu samedi dernier. Effectivement, Nasibu, un gorille d'une centaine de kilos, a blessé mortellement un petit singe de la race des Mangabé appelé Fito. Il aurait par ailleurs, provoqué, dans le but de s'amuser l'imposant gorille. Les deux animaux cohabitaient ensemble et avaient pourtant leurs habitudes avec deux autres singes des deux espèces. Malheureusement, les soigneurs sont arrivés trop tard et non pas pu sauver le petit singe sous le regard de certains visiteurs.

Ce n'est pas la première fois que le parc animalier fait face à ce genre de drame. En février, une cigogne, qui s’était échappée de sa volière pendant la tempête Eunice avait été mangée par la lionne Kira. N'oublions pas que les pensionnaires de Pairi Daiza gardent leur instinct animal.