Après avoir multiplié les cendriers publics en 2021, la Ville d’Ath a décidé de mener une grande campagne de sensibilisation. Certains avaloirs sont d'ailleurs dotés de plaques émaillées estampillées "ici commence la mer - Ne jetez rien" pour rappeler que les mégots jetés terminent finalement leur parcours dans les rivières et océans, et contribuent alors à la détérioration de la qualité des eaux, des nappes phréatiques et des sols.

Une campagne d'affichage sur les bâches aux entrées de la ville avec le slogan " La ville n'est pas un cendrier, mettez vos mégots à la poubelle !" a également été mise en place. Certains bacs à fleurs, encore trop souvent pris par certains pour des cendriers, sont étoffés d’un visuel similaire aux bâches. En partenariat avec Ipalle et les cafetiers, près de 300 cendriers de poche ont été distribués. Cela permet d'éteindre un mégot et de le stocker en attendant la poubelle adéquate.

Aujourd'hui, la Cité des Géants poursuit sa campagne de sensibilisation. Dans le cadre du Plan Local de Propreté, les corbeilles publiques sont déjà une soixantaine à avoir été munies d’éteignoirs à cigarettes. Le nombre de cendriers muraux a quasiment doublé, ils sont plus d’une centaine a avoir été placés. Une nouvelle semaine de sensibilisation avec bâches, affiches, toutes-boites en ville est prévue du 6 au 12 juin. "Nous invitons les riverains à afficher la campagne à leur fenêtre", précise la Ville. Dans ce cadre, des cendriers portables seront à nouveau distribués dans les cafés, et dernière nouveauté quatre ‘’ mégots-vote ‘’ sensibilisant à la pollution générée prendront place (3 sur la gran- place et 1 à la gare).