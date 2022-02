Lors du conseil communal du 20 décembre, Marie-Colline Leroy (Ecolo) avait interrogé la majorité sur des déversements toxiques détectés dans le Ruisseau du Moulin (Molenbeek) à Renaix, en sachant que ce ruisseau traverse l'entité de Frasnes-lez-Anvaing à Wattripont. "" L'échevin de l'Environnement, André Duthy avant répondu par la négative et avait annoncé un retour dans les 30 prochains jours.

Deux mois plus tard, le parti Ecolo étant toujours sans réponse, Marie-Colline Leroy a remis le sujet sur la table lors du conseil communal de Frasnes se déroulant mardi dernier. "Une enquête publique sur le permis environnemental d'Utexbel était ouverte jusqu'au 1er février. En avez-vous été informés ?", s'est interrogée la conseillère communale Ecolo. "Nous décrivions que cette industrie textile a été interdite de déverser des concentrations accrues de produits chimiques. Ces produits polluants sont toujours détectés dans le ruisseau et une pollution au sulfonate de perfluoro-octane a également été détectée sur les rives du Molenbeek".

Les autorités flamandes ont ainsi recommandé de ne pas manger les poissons provenant de ce ruisseau, de ne pas consommer les légumes du jardin et aux enfants de ne pas jouer sur les berges du Molenbeek. Ces mesures ont été annoncées par l'Agence soins et santé (flamande) tout au long du tracé du Molenbeek à Renaix (plus ou moins 9 km) et ce 20 m de chaque côté.

"Nous ne sommes pas restés les bras croisés", a indiqué André Duthy. "Je n'ai pas eu d'informations plus précises par rapport à cette pollution sur le territoire de Renaix. Au niveau de la qualité de l'eau, c'est bien le SPW qui à la main. Cela signifie que les services de la Ministre Tellier doivent gérer cette problématique. Ni la Province de Hainaut, ni la commune n'ont eu des résultats à ce sujet-là. Par contre, nous avons déjà prévu avec la commune de Renaix, dans le mois qui suit, de voir les services de la Ministre concernant cette pollution". L'échevin de l'Environnement reviendra donc vers le parti Ecolo lorsqu'il détiendra des réponses concrètes.