A partir de ce jeudi 1er octobre et jusqu’à nouvel ordre, les précédentes mesures anti Covid restent en place dans la capitale du Pays Vert en complément des directives fédérales, provinciales et des protocoles connexes tels que publiés à ce jour.

Compte-tenu de l’accroissement inévitable de personnes se trouvant en même temps sur un périmètre géographiquement limité, le port du masque (ou de toute autre alternative en tissu ou si cela est impossible pour raisons médicales, d’un écran facial) est obligatoire.

A savoir pour toute personne à partir de l’âge de 12 ans qui, dans un rayon de 200 mètres, circule à proximité immédiate des entrées et sorties de tous les établissements scolaires (tous réseau confondus) implantés sur le territoire communal.

Cette obligation est valable une heure avant le début des cours et une heure après la fin des cours tout en étant d’application dans toute la province de Hainaut.

En tous temps





D’autre part, le port du masque reste impératif sur les parkings de tous les supermarchés ou centres commerciaux, de même que dans les parkings adjacents de tous les magasins ou établissements disposant d’un parking privatif ouvert au public. Idem lorsqu’une file se forme dans un accès à quelque magasin que ce soit.

Il est encore obligatoire de le porter à la rue de la Station en ses parties ouvertes composant les gares TEC / SNCB et ses parties « tunnels sous voie » mais également en tout type de lieu comportant un rassemblement de plus de 10 personnes autorisé en vertu des arrêtés ministériels susvantés et des protocoles connexes, les enfants de moins de 12 ans non compris.

Ce règlement s’applique encore le jeudi, jour du marché hebdomadaire, de 7h à 14h30, dans l’intra-muros délimité par ses boulevards et autres voiries longés selon le cas par la Dendre et le canal Ath-Blaton.

Ces mêmes consignes doivent enfin être respectées dans le même périmètre urbain tous les jours à partir de 18h et jusqu’à deux heures après l’heure de fermeture obligatoire des établissements Horeca.