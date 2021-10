Les bâtiments de la poste, située sur la place de Chièvres, vont prochainement faire l’objet de travaux. Ceux-ci devraient durer un mois. Durant ce laps de temps, les guichets étant inaccessibles, les responsables de Bpost prévoient de les transférer provisoirement dans les locaux anciennement occupés par l’Office du Tourisme de la Ville. Une solution qui ne va pas sans poser problème puisque ceux-ci sont actuellement déclarés insalubres et ce, depuis septembre 2019.

"Les membres de l’Office du Tourisme étaient régulièrement confrontés à des problèmes d’infiltration. Malgré plusieurs réclamations introduites auprès de Bpost, la situation n’évoluait pas et pire, des champignons sont apparus sur les murs et plafonds", explique le bourgmestre Claude Demarez. "Suite au rapport établi par la zone de secours quant aux potentiels risques pour la santé des travailleurs, j’ai pris un arrêté d’insalubrité en date du 6 septembre 2019 et l’Office a déménagé dans un bâtiment voisin de l’administration communale."