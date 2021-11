Avec l’arrivée des ouvriers de Tradeco, ce lundi matin, sur le site l’hôpital Notre-Dame à la Rose et le premier coup de pioche réalisé par le bourgmestre Pascal De Handschutter, c’est un projet très attendu qui se concrétise. Celui d’une connexion entre ce joyau du patrimoine et son écrin; entre l’hôpital Notre-Dame à la Rose et le centre-ville.

En tout, ce sont près de quatre millions d’euros qui seront investis pour mettre en valeur ce patrimoine majeur de Wallonie. "Beaucoup nous envient ce joyau", a déclaré le bourgmestre de Lessines en prélude à l’ouverture du chantier. "Il était donc essentiel de sortir l’hôpital Notre-Dame à la Rose de son enfermement autarcique et de mettre en place une réelle connexion avec le centre-ville et plus particulièrement la Grand’rue, axe commercial récemment rénové."

Il s’agit, grâce à ce chantier de taille, de faire un trait d’union entre tourisme et développement économique.

Entre patrimoine et aménagement du territoire. "En offrant notamment un espace lié à la détente et un établissement horeca de qualité, ce projet rejoint aussi les attentes des citoyens."

Plusieurs démolitions

Même s’il ne s’agit pas d’un phasage de chantier en tant que tel, Pascal De Handschutter a tenu à mettre en avant trois grandes étapes à venir. "Il s’agit d’abord de procéder à la démolition de l’ancienne boucherie le long de la Grand-rue." Le bâtiment à droite de la porte Avau lorsqu’on la regarde depuis la Grand’rue doit en effet devenir un espace dédié à l’Office du Tourisme. "Le pignon sera entièrement vitré, telle une vitrine pour la ville", précise à ce propos Nathalie T’Kint, l’architecte qui a imaginé le projet.

Un second volet concernera la démolition l’ancien bâtiment de la CAP (servant aujourd’hui de cuisines pour la petite restauration du site) qui laissera place à une construction volontairement moderne. On y trouvera, au rez-de-chaussée, un espace horeca et à l’étage une salle polyvalente.

Enfin, une attention très particulière sera portée à l’aménagement des abords avec des espaces verts, une ouverture vers le jardin des plantes médicinales, un potager et un miroir d’eau pour attirer le public et permettre une connexion entre le bâti ancien et le moderne.

Un projet tourné vers la Dendre

C’est un vrai travail qui a été mené afin d’intégrer la Dendre voisine à cette ouverture de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Ainsi, le nouveau bâtiment, moderne et largement vitré, surplombera le "bras mort" de la Dendre. Un vrai défi pour les équipes de l’entreprise Tradeco qui a remporté l’appel d’offres.

"C’est un beau challenge, on ne réalise pas des “bâtiments-ponts” tous les jours", souligne Cédric Detavernier, chef de chantier. "Cela implique de nombreux intervenants et la difficulté principale réside dans le fait de pouvoir réaliser les fondations à sec. En accord avec les voies hydrauliques, nous avons prévu de remblayer temporairement une partie de ce bras de la Dendre."

L’autre grande difficulté pour les ouvriers est l’accessibilité du site. "C’est pour cela que nous commençons par la démolition de l’ancienne boucherie à front de rue. Suivront le démontage de la porte Avau (NDLR: qui sera réutilisée ailleurs sur le site) et la démolition des anciens bâtiments de la CAP."