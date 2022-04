Depuis le début des événements en Ukraine, la commune de Frasnes-lez-Anvaing s'est montrée solidaire avec les Ukrainiens. Plusieurs démarches ont d'ailleurs été mises en place comme une récolte de dons envoyés en Ukraine via la zone de secours de Wallonie picarde. Au total, ce sont quatre camionnettes remplies de dons en tout genre qui ont été garnir le convoi de la zone de secours. La commune a également lancé un appel aux citoyens afin de déterminer si des Frasnoises et des Frasnois pouvaient accueillir des réfugiés. Une vingtaine de familles se sont manifestées. Enfin, une cellule composée de membres du personnel du CPAS et de la commune de Frasnes-lez-Anvaing a été créée afin de répondre au mieux aux diverses demandes.

Concernant l'accueil des réfugiés, il faut distinguer leur arrivée de deux manières: l'une via des contacts intrafamiliaux et l'autre via Fedasil. "A Frasnes-lez-Anvaing, nous avons décidé d'une démarche bien spécifique. L'accueil des réfugiés se faisait au gîte du Grandrieu pour bien pouvoir déterminer les besoins et les spécificités des réfugiés. Et, de les rediriger au mieux dans les familles accueillantes. En amont, le CPAS a rendu visite à celles-ci afin de bien expliquer les tenants et aboutissants d'une telle démarche", précise la commune.

Aujourd'hui, près de 30 Ukrainiens sont inscrits à Frasnes-lez-Anvaing et tout se passe relativement bien malgré la barrière de la langue. Si ce n'est qu'un cas malheureux survenu au gîte Grandrieu où quelques dégradations ont été constatés. De ce fait, ces Roms venus d’Ukraine, ont été renvoyés à Bruxelles et pris en charge par Fedasil. "Chaque commune aura un nombre limité d'Ukrainiens à accueillir. En ce qui concerne Frasnes-lez-Anvaing, le nombre maximum est de 150", précise la bourgmestre Carine De Saint-Martin.

En ce qui concerne les dons, actuellement, les Fourmis Solidaires, déjà actives lors des opérations de soutien aux victimes des inondations de juillet, ont mis en place un magasin solidaire éphémère. Celui-ci est ouvert aux réfugiés et aux familles accueillantes. Il se trouve dans les bureaux d'Infinity Green (Rue Léon Desmottes, 26 à Frasnes-lez-Anvaing).

Lors du conseil communal se tenant ce jeudi soir, Gaëtan Baele et son équipe des Fourmis Solidaires ont été mis à l'honneur dans le cadre de leur aide apportée aux sinistrés des inondations ainsi qu'aux réfugiés ukrainiens. "Nous ne pouvions pas rester insensibles face à cette détresse. De nombreux commerçants et opérations privées ont participé aux collectes de dons dépassant même les frontières de l'entité de Frasnes. Toute une chaîne de solidarité s'est véritablement mise en place", conclut Gaëtan Baele.