La SPRL Domaine du Mont de Rhodes a introduit un recours en deux temps, afin de quereller la décision des fonctionnaire technique et fonctionnaire délégué (fin juin), lui refusant le permis pour aménager et exploiter un «parc à loups» (logements écotouristiques et enclos à loups) dans le quartier de la Houppe à Flobecq, au sein d’une sablière désaffectée depuis le début des années 2000.