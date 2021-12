La Ville d’Ath a répondu à un appel à projet en proposant l’aménagement de l’ancienne ligne de chemin de fer n°81 entre Ormeignies et Ath. Une subvention de 180 000 € a ainsi été accordée. La présente demande de permis vise donc l’aménagement d’une piste cyclopiétonne entre le village d’Ormeignies et l’entrée de Ath (chaussée de Valencienne – N527)., indique la Ville. La voie cyclo-piétonne est de 2,5 mètres de large sur l’assiette de l’ancienne voie ferrée et de 3 mètres de large sur les voiries de remembrement.Afin de préserver au maximum le couloir vert que constitue l’ancienne ligne 81 et limiter le déboisement, le tracé emprunte des chemins de remembrement sur une longueur de 1441 mètres. Des explications complémentaires peuvent également être obtenues par téléphone au 068/68.10.80 (du lundi au vendredi de 8h à 16h) ou par courriel à l’adresse urba@ath.be

L’enquête publique est ouverte le 30 décembre



Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège Communal : par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Administration communale de Ath, Rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath ;

par courrier électronique à l’adresse suivante : urba@ath.be L’enveloppe ou le courrier électronique portera la mention : BC202100326. A peine de nullité, les envois par courrier sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés. Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme est Monsieur Bataille dont le bureau se trouve au service urbanisme.