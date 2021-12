Le mariage PS-Écolo a bien été entériné, vendredi soir à Chièvres. Les libéraux, témoins malgré eux, ont parlé de "trahison politique".

Les trois mandataires écologistes (Didier Lebailly, Frédéric De Weireld, Eglantine Gossuin) et six mandataires socialistes (Olivier Hartiel, Valérie Voronine, Claude Ghilmot, Inge Paelinck, Annabelle Mahieu et Alexandre Andréadakis) ont d’abord voté la motion de méfiance à l’égard du collège MR-Écolo avant d’approuver le nouveau pacte de majorité PS-Écolo.