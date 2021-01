Gestionnaire des infrastructures du rail belge, Infrabel vient d'achever d’importants travaux ferroviaires sur la ligne 90 entre les entités d’Ath et de Lens. Pour rappel, ce chantier consistait à remplacer 16.500 traverses en bois par des traverses en béton sur une distance approximative de 10km.

L’opération a pu être menée à bien à l’aide d’un train de 600m de long équipe de dents spécialement conçues pour retirer mécaniquement les anciennes traverses avant d’en installer de nouvelles plus résistantes aux outrages du temps.

Ces travaux ont également été mis à profit pour changer le revêtement de plusieurs passages à niveau tout en rehaussant les quais au niveau d'une série de points d’arrêt dont celui de Cambron-Casteau (Brugelette) desservant le parc Pairi Daiza ainsi que les villages de Mévergnies, d'Attre et de Maffle.

A partir de ce mercredi 20 janvier, Infrabel entamera de nouveaux travaux sur le territoire athois et plus précisement à hauteur du passage à niveau de la rue Princesse Astrid, à Rebaix. Pour ces raisons, celui-ci sera totalement fermé à toute circulation routière dès 15h ce jour-là et ce, jusqu'au lundi 25 janvier, à 8h du matin.

Durant ces quelques jours, le trafic sera dévié via les rue Princesse Astrid, Sentier de l’Arbre à Limont et Chemin de Bilhée.