Trois nouvelles casernes de pompiers verront prochainement le jour sur le territoire de la zone de secours de Wallonie Picarde. La construction de celle de Rebaix est de loin la plus avancée par rapport aux deux autres ayant commencé à sortir de terre à Blaton et à Evregnies.

Ce n'est donc pas vraiment le fruit du hasard si le commandant de la zone de secours du triple arrondissement, Serge Lowagie, et le président de celle-ci, le bourgmestre tournaisien Paul-Olivier Delanois, ont choisi de se rendre ce vendredi à Rebaix (Ath) pour faire le point sur l'état d'avancement du chantier du futur arsenal où d'ici quelques mois seront regroupés les pompiers athois et lessinois. Les bourgmestres de ces deux villes limitrophes étaient également présents aux côtés des responsables de la zone.

Sur ce terrain situé au chemin de Bilhée, en bordure de la N56 et de la N7, les travaux ont démarré voici bientôt un an en mars 2020. Le gros-oeuvre est à présent terminé et la livraison du bâtiment prévue en juin prochain. "Le temps de déménager les hommes et le matériel, cette nouvelle caserne devrait être opérationnelle dès le mois de septembre", indique Serge Lowagie.

Notre interlocuteur a rappelé que la localisation du site avait été arrêtée sur base de critères objectifs comme l'accessibilité et les délais d'intervention. Ce sont ces même critères qui ont dicté le choix de l'emplacement des deux autres casernes.

La volonté de maîtriser les coûts de construction a également été déterminante. "Nous avons travaillé avec une enveloppe fermée pour éviter de dépasser les budgets. L'investissement consenti pour chacune de ces trois nouvelles casernes repose sur un même montant de 6.500.000€", souligne Marlène Buts, responsable du patrimoine immobilier au sein de la zone de secours de Wallonie Picarde.

Et cette dernière d'ajouter que le recours aux énergies renouvelables s'imposait tout autant pour des raisons économiques mais également environnementales et climatiques. D'ici quelques semaines, des panneaux photovoltaïques recouvriront la toiture du bâtiment dont l'intérieur sera, par ailleurs, équipé de pompes à chaleur.

Les futures installations du service-incendie communes aux deux corps de pompiers (Ath/Lessines) comprendront un garage de 2000 m2 pour y garer les véhicules d'intervention ainsi qu'une partie administrative de 1000 m2 sur deux niveaux. Les soldats du feu disposeront de vestiaires, d'espaces de vie, de bureaux ou encore de salle de formation.

"Cette caserne comme les autres a été dimensionnée pour affecter un maximum de 20 pompiers à la garde même s'ils ne seront que 12 à l'occuper dans un premier temps. Ces moyens humains représentent en matériel roulant une autopompe, deux ambulances et une auto échelle. Au niveau des effectifs, l'objectif est de parvenir à trouver le meilleur équilibre entre pompiers professionnels et volontaires tout en sachant que ces derniers sont de plus en plus difficules à recruter", déplore le commandant Lowagie.