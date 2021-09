Le nouveau recyparc d’Ath, on le sait, sera situé le long de la route de contournement (N7), au faubourg de Tournai, entre cet axe routier et la rue aux Fleurs. La voirie “ interne ” y donnera accès. L’intercommunale Ipalle a déposé la demande de permis unique pour ce nouveau “ parc à conteneurs ” et l’enquête publique est en cours.