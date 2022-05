Le président du CPAS de Silly, Antoine Rasneur (LesEngagés), a fait le point, lundi soir lors du conseil communal, sur la gestion de la crise ukrainienne au niveau local, et singulièrement bien sûr quant à l’accueil des réfugié(e) s. Comme nous l’évoquions encore dans L’Avenir de ce mardi 17 mai, la situation est loin d’être simple, à la fois pour les familles hébergeant des réfugié(e) s, et pour les pouvoirs locaux. Antoine Rasneur a pleinement abondé dans le même sens, lundi, en faisant le topo pour les mandataires silliens.

On sait qu’en Hainaut occidental, la Conférence des bourgmestres et élus a décidé de fonctionner par "grappes" de communes afin de coordonner l’accueil. Silly (avec une petite vingtaine de réfugiés) se retrouve en compagnie des villes d’Enghien et de Lessines.