A travers un communiqué diffusé la semaine dernière, le conseiller CPAS Marian Clément a demandé à la majorité MR de se remettre en question par rapport à la résidence-service du CPAS. "a-t-il indiqué.

Pour le Président du CPAS Valéry Gosselain, "c'est par le biais de fake news que le PS frasnois tente de discréditer le travail quotidien fourni par l’équipe du CPAS". De plus, la résidence-service, ouverte durant la période COVID, serait la moins chère de la région avec notamment un loyer entre 1050 et 1350 €/mois charges, animations, jetons pour machines à laver et séchoirs compris. Tout en sachant qu'un couple respectant les conditions peut bénéficier de l'aide du CPAS. "En comparant avec le privé frasnois dont la résidence-service est effectivement remplie (mais limitée à 10 appartements contre 25 dans notre résidence), ceux sans vue sur les bassins sont 350 €/mois plus chers et ceux avec vue sur les bassins sont 850 €/mois plus chers. Même avec un service de nourriture et de nettoyage (possibles également en option dans notre Résidence), nos prix sont largement inférieurs.", tient à préciser Valéry Gosselain.

"Des accusations habituelles"

"Ne souhaitant pas répondre à ses accusations de "Fake News" qui deviennent habituelles, je suis néanmoins au regret de constater que sa réponse est erronée lorsqu'il compare la résidence service "Les bassins" avec le privé. J'ai à plusieurs reprises interpellé la majorité au sujet des tarifs appliqués par le CPAS. La majorité s'est toujours opposée au fait de revoir la tarification. Cependant, je constate que leur position vient de changer. En effet, le Président indique que "Le Bureau Permanent se renseigne à ce titre sur la possibilité légale (AVIQ) de proposer des promotions moyennant une entrée endéans une certaine date et la gratuité de certains services. Par mon intervention, je me réjouis d'avoir stimulé le Bureau permanent sur des sujets aussi important que l'accueil et le bien-être de nos ainés. Je resterai attentif au suivi de ce dossier", a ainsi précisé Marian Clément.