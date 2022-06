La liaison aérienne 2 x 150 kV actuelle arrive en fin de vie, et ce, indépendamment du projet Boucle du Hainaut. Dès lors, quelle que soit l’évolution de ce dernier, les études du réseau montrent la nécessité de renouveler la liaison Ruien-Chièvres.

Pour Elia, le gestionnaire de réseau, cette liaison ne peut donc pas être simplement démontée sans être remplacée. II est donc nécessaire de proposer un projet qui garantira la fiabilité du réseau. Le projet consiste en la réalisation d’une liaison souterraine et au démontage de la liaison aérienne actuelle, sur le territoire des villes et communes de Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze, Ath et Chièvres. Le planning prévoit de déposer la demande de permis au fonctionnaire délégué cet été. L’enquête publique durera 30 jours avant que le fonctionnaire rende sa décision, à la fin de cette année.