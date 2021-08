Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un ruisseau situé à Lessines qui avait été pollué. Effectivement, d la peinture bleue, provenant d'une entreprise qui fabrique des palettes, est déversée par un tuyau en béton. André Doumont, Président de la Fédération Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin de la Dendre, est intervenu dans cette affaire dramatique et a ainsi contacté un agent de la DNF (Département de la Nature et des Forêts). "", avait déclaré André.

Par la suite, l'agent de la DNF a pris contact avec le Service Public de Wallonie afin que l’Agent de la Police de l’Environnement lui dise quelle injonction avait été donnée à l'entreprise. Les deux injections étaient donc l’arrêt de la pollution et le curage du ruisseau lundi passé. André Doumont, sensible à cette affaire est retourné vérifier le curage du ruisseau. Toutefois, il semblerait que le minimum a été fait et l'eau est toujours d'une couleur assez étrange.

"Je suis allé contrôler l’efficacité du curage qui a dû avoir lieu lundi passé. Du côté gauche, l’eau est toujours grise alors qu’elle était verte le 30 juillet mais c’est un gris assez transparent qui tend à prouver qu’un pompage a bien eu lieu. Par contre, le moins que je puisse dire est que le nettoyage est largement imparfait du côté droit de la buse. Justement là où la peinture était la plus visible. L’eau est toujours d’un gris/bleu assez intense et j’ai des doutes sur la réalité d’un pompage de ce côté-là. Je me demande très sincèrement si les autorités de contrôle et de répression font leur travail jusqu’au bout ! Peut-être que leurs moyens en personnel et en matériel ne leur permettent pas d’être assez efficace. Ils se sont dits que les pluies feraient le reste en camouflant la peinture restante par dilution. Et c'est ce qui se passe...", déclare André.

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que la Dendre et les eaux à proximité sont victimes de la pollution. En mars dernier, une importante pollution aux hydrocarbures s'était déclarée dans un cours d'eau suite à une fuite de cuve dans la cave de l'ancienne gare d'Ollignies. Il est grand temps que la population comprenne l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement.