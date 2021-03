Depuis 2019, Michèle et Patrick proposent un large choix de bières artisanales. Situé dans une ancienne étable à Saint-Sauveur, Bier Circus nous fait en quelque sorte voyager à travers toute la Belgique grâce à leurs produits.

"Nous proposons plus ou moins 250 bières artisanales, provenant de toute la Belgique. Pour nous, c'est une vraie passion. Nous nous contentons de faire découvrir des bières belges car il y a déjà énormément de produits dans notre pays. Le fait que nous soyons spécialisés et que nous accueillons les amateurs dans un espace bucolique, rend Bier Circus unique. L'endroit plaît beaucoup aux personnes, elles trouvent cela magique", déclarent Michèle André et Patrick D'Haene.