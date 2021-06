Les élèves de 6e année de l'école de Saint-Sauveur ont décidé de s’engager, avec l’ASBL Tous à Pied, dans un projet baptisé Chemins au Naturel. Grâce à celui-ci, les élèves s'investissent pour veiller à l'environnement, la biodiversité locale comme les plants de haie sauvage ou encore les arbres fruitiers.C'est donc le sentier situé entre la rue du Mont Saint Laurent et la rue du Sourdeau, qui a été choisi pour le plus grand plaisir des élèves et des promeneurs. Durant toute l'année, l’ASBL Tous à Pied a fait découvrir aux élèves de l'établissement scolaire la notion de biodiversité et de couloir écologique. Elle les a guidés dans leur réflexion sur ce qu’ils pouvaient faire pour aider à son maintien.

Les élèves de l'école communale sont donc devenus parrains et ont adopté ce lieu après avoir signé une charte entre eux et la commune. Cette dernière s'est d'ailleurs engagée à préserver leur travail et ne pas utiliser de produits chimiques dans les alentours.

Des liens se sont créés entre les agriculteurs qui ont de suite approuvé la réhabilitation du sentier du Génie. De leur côté, les ouvriers communaux ont remis en état le site en réalisant une passerelle et en déplaçant des clôtures. Il y a quelques jours, l'ASBL Tous à Pied et les écoliers ont participé à une journée de sensibilisation en classe et sur le sentier avec la pose de panneaux, dont certains ont été réalisés par leurs petites mains.

L’action Chemins au naturel, initiée par Tous à Pied, ASBL de promotion des chemins et sentiers et du développement de la culture de la marche utilitaire et de loisir, a pour objectif de mettre en avant le rôle moins connu de refuge et de couloirs écologiques des chemins et donner l’occasion aux enfants d’agir pour la biodiversité.

Tous à Pied accompagne les élèves d’une vingtaine d’écoles à qui elle offre des animations, un suivi et le matériel nécessaire pour mener à bien un beau projet : des nichoirs prêts à monter, des graines, des fruitiers,…