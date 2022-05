Ils et elles ont des professions aux antipodes et représentent toutes les sensibilités de l’échiquier politique, mais ces sept habitant.e.s de la rue du Petit Quesnoy insistent tou.te.s sur la qualité de vie et la bonne entente qui règnaient dans leur quartier (" et que nous voulons garder"), y compris avec les nouveaux résidents.

Ce que craignent ceux qui se définissent comme des "sonneurs d’alerte", sur base de leur expérience passée, c’est qu’au prix d’une frénésie immobilière difficile à comprendre : "Du jour au lendemain, on s’est retrouvés avec un mur de briques devant nous. Ce ne sont pas des maisons qui ont été construites une à la fois, au fil des mois La demande de permis a été affichée en même temps que l’arrivée des grues. Il n’y a eu aucune communication de la part de la Commune. Tout cela ne nous donne pas confiance pour les projets à venir…"