Des chiens et des tortues en piteux état ou morts ont été découverts dans une maison abandonnée.

Horrible! Il n’y a pas d’autre adjectif pour décrire la saisie à laquelle vient de procéder le refuge des Collines basé à Lessines (ASBL Opale) dans une maison abandonnée. A l’intérieur de celle-ci, ses responsables ont d’abord découvert un chien croisé berger enfermé dans un chenil de fortune, dans plus de 40cm de boue et de déjections. L’animal présentait de gros soucis de peau.

Un peu plus loin, dans une annexe, quatre chihuahuas croisés pékinois vivaient dans des conditions d’insalubrité totale, au milieu de leurs excréments et d’objets dangereux. L’un d’eux était d’ailleurs coincé derrière un poêle. Les animaux étaient terrorisés, non habitués au contact de l’homme, et se montraient agressifs envers leurs sauveteurs.

Les bénévoles du refuge lessinois en ont récupéré sept autres derrière la porte principale de l’habitation. Impossible à ouvrir, cette porte était coincée par plus de 10cm de déjections au sol.

« En montant au 1er étage, nous avons découvert sept cadavres de tortues alignés, tels des trophées, en décomposition, sur la fenêtre de la salle de bain. Plus loin, trois tortues étonnamment vivantes demeuraient dans un fon d’eau glacée. Le sol sur lequel nous marchions menaçait de s’écrouler! », racontent les bénévoles du refuge lessinois, encore sous le choc.

Ces derniers découvriront encore dans les chambres plusieurs chiens en piteux état, dont un couché sur le cadavre d’un de ses congénères et un autre chien mort en dessous d’une garde-robe.

Au total, cette macabre opération qui a duré 2h a permis de sauver 13 chiens et trois tortues d’eau mais trois cadavres de chiens et sept autres de tortues sont à dénombrer, soit 16 survivants qui ont été pris en charge par plusieurs refuges pour dix animaux décédés ! Le constat est lourd!

« La plupart, si pas tous, ont des problèmes de santé. Toutes les femelles ont servies de reproductrices et leurs mamelles sont saccagées. Certains ont des hernies, d’autres des problèmes de cœurs ou encore des troubles sévères du comportement après ce qu’ils ont vécu »

L’habitation, classée insalubre, n’était plus occupée par les propriétaires depuis plusieurs années. Seuls les animaux étaient restés là et étaient nourris de temps à autre avec des sacs que les propriétaires ouvraient directement sur le sol. De la reproduction non contrôlée était également effectuée.

B.D