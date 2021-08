A l'heure où le taux de vaccination progresse au sein de la Belgique, le variant Delta devient de plus en plus dominant. Effectivement, ce dernier est considéré comme étant plus contagieux et a donc une capacité très importante à se répandre rapidement au sein de la population. Suite à la progression du variant, le Président Français, Emmanuel Macron a récemment imposé la vaccination à certaines catégories de personnes. Ainsi, les personnels des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que les professionnels auprès des personnes âgées ont jusqu'au 15 septembre prochain pour se faire vacciner. Nos voisins Français ne sont pas les seuls à se voir imposer la vaccination, la Hongrie, la Russie ou encore Kazakhstan ont annoncé l'obligation pour certains secteurs de se faire vacciner.

En Belgique, cette initiative n'a pas encore été prise par le Gouvernement. Face à la décision du Président Français, Sandie Balcaen, infirmière à domicile dans l'entité du Mont-de-l'Enclus, se montre compréhensive.

"Je comprends la position prise dans cette obligation vaccinale, d’autres vaccins sont obligatoires dans notre profession, pour moi c’est un devoir de protéger les patients en limitant la propagation du virus. Ce qui me dérange plus c’est la diabolisation du personnel soignant, tantôt applaudit et envoyé au front sans protection, maintenant critiqué et sanctionné. Certains médias propagent même l’information que ce sont les soignants qui propagent le virus, cela me désole vraiment de voir cela, surtout quand des fêtes clandestines ou les rassemblements lors des matchs de football de l’euro réunissent bien plus de personnes que dans les hôpitaux et maison de repos", précise cette professionnelle de la santé.

"Je ne sais pas si la vaccination va permettre de se débarrasser du virus, en tout cas pas dans les mois à venir, sauf peut-être dans le cadre d’une vaccination de masse. La vaccination a permis au cours de l’histoire d’éradiquer beaucoup de maladies qui pouvaient être mortelles ou provoquant des complications irréversibles. Nous faisons face à une pandémie mondiale, certains pays émergents n’auront pas les mêmes chances que nous en ayant un accès facile à la vaccination. Si nous voulons limiter la circulation du virus, je pense qu’il est notre devoir de participer à cet acte citoyen. Après, nos dirigeants peuvent prendre les mêmes décisions qu’en France et organiser une vaccination obligatoire sans vraiment en citer le mot et le faire de façon déguisée en limitant les libertés individuelles ou en les rendant compliquées", poursuit Sandie.

La jeune infirmière pense tout de même que certains membres du personnel soignant vont tenir tête à cette décision et passer entre les filets de la vaccination obligatoire. Vu déjà les conditions dans lesquelles le personnel doit travailler depuis plusieurs années, quelques-uns risquent de jeter l'éponge.

"Je pense même que certains professionnels pourraient même démissionner, pour eux c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. On assiste déjà un exode massif de la profession et cela depuis des années, les conditions de travail se dégradent, la pénibilité non reconnue, la pression physique et psychique, le diplôme non reconnu à sa juste valeur les salaires non adaptés à la qualification, les promesses gouvernementales non tenues. Mes craintes dans les futures années ne sont pas juste les pandémies et les risques pris par les professionnels de santé, c’est qu’il n’y ait plus de professionnels de santé", conclut cette infirmière.