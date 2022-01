Lors du dernier conseil communal, le parti socialiste est revenu, encore une fois, sur la problématique de la sécurité et du bien-être au travail de l’ensemble du personnel administratif et technique communal.

Les syndicats ont demandé le 22 décembre 2021 une réunion en urgence avec la Commune. Une réunion en urgence doit normalement se faire dans les 8 jours. "Plus d'un mois plus tard, la Commune n’a donné aucun signe de vie aux organisations syndicales. Il s’agit une nouvelle fois d’un manque de respect à l’égard des travailleurs et de leurs représentants. La concertation sociale est, selon notre groupe, la base d’une relation sereine et respectueuse entre employeur et employé".



Dans le PST, il est précisé que « chaque membre du personnel est un talent », ce qui implique, de facto, que chaque membre du personnel se sente reconnu et soutenu par son employeur qui met un point d’honneur à assurer en permanence les conditions optimales de sécurité et de bien-être de son personnel ; ce qui est loin d’être le cas à Frasnes-lez-Anvaing.



"Il est urgent de désigner officiellement un conseiller en prévention, de mettre en place un « comité bien-être » et de désigner un auteur de projet pour disposer du nouveau hall technique avant la fin de la législature. Le Règlement de travail, en révision depuis plusieurs années, doit aboutir cette année en concertation avec le personnel et les organisations syndicales", s'est indigné le chef de groupe Michel Devos.



"Nos interventions répétitives sont loin d’être anodines. Nous demandons à la commune de tout mettre en œuvre pour améliorer au mieux les conditions de travail du personnel dans le respect des règles et des normes en vigueur. Bien sûr, tout ne sait pas se faire en un jour, mais des avancées significatives et des preuves de bonne volonté doivent être engrangées dans ce domaine, à brève échéance, par le Collège communal. Quelles sont les actions concrètes qui seront développées en 2022 ?" s'est inquiété le socialiste Michel Devos.

Selon les dires d'André Duthy, échevin des Travaux (MR), une personne vient d'être désignée en tant que conseiller en prévention. "Au niveau de la sécurité, je ne me souviens pas avoir reçu un rapport mentionnant un accident de travail. Cela fait plusieurs années que des choses sont mises en place afin de favoriser le bien-être au travail et nous allons continuer dans cette voie".