Crise sanitaire oblige, la commune de Silly doit comme partout ailleurs renoncer à organiser son traditionnel marché de Noël artisanal et gustatif qui aurait dû investir comme chaque année la place ainsi que le petit parc du centre administratif. Qu'à cela ne tienne, les illuminations de fin d'année seront bien présentes dans la capitale du Slow Food. Outre l'emblématique sapin se dressant sur l'Agora, des guirlandes lumineuses égayeront les rues du village.

Histoire d'agrémenter encore davantage la triste période que nous traversons actuellement, le service de l'échevinat de la jeunesse a eu l'excellente idée de mettre sur pied un concours inédit destiné prioritairement aux jeunes de l'entité même si les familles sont invités à y prendre part.

Présenté sous forme de défi, ce concours s'invite dans les foyers silliens en invitant petits et grands à créer et à décorer leur propre sapin de Noël avant de l'immortaliser avec un appareil-photo ou son smartphone. Les visuels seront publiés sur la page Facebook de Jeunes Silly. Il n'est pas interdit de se prendre en selfie à côté de son oeuvre. Compte-tenu du contexte et des contraintes sanitaires qui interdiront cette année de célébrer Noël en grande nombre, certains hésitent probablement encore à installer un sapin dans leur salon. Ce concours est justement fait pour les motiver s'ils ne le sont pas.

"Nous demandons aux participants de faire preuve d'un maximum de créativité et d'originalité. Au travers de ce petit concours, l'idée est vraiment de faire appel au talent de chacun. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les gens au recyclage en les encourageant à fabriquer leur sapin avec des matériaux de récupération", souligne Frédric Drappier.

Les premières créations sont déjà visibles sur la page Facebook en question et les organisateurs espèrent qu'il y en aura beaucoup d'autres. Parmi toutes celles qui seront mises en ligne, cinq photos seront tirées au sort et les enfants sélectionnés recevront de la commune un cadeau à glisser sous le sapin.

Un règlement a été établi et les modalité sont les suivantes. Chacun des participants doit envoyer par mail la photo de son sapin fabriqué de ses mains à l'adresse jeunesse@silly.be avant le 20 décembre tout en mentionnant dans le courriel son prénom, son nom, son âge, son adresse, sans oublier le numéro de GSM d'un de ses parents.