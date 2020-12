Lundi soir, le conseil communal de Silly a tenu sa dernière séance de l'année en visioconférence. A l'ordre du jour de cette séance numérique figurait l'examen et le vote du budget 2021. Présenté conjointement par le directeur financier et l'échevine des Finances, celui-ci se solde au service ordinaire de l'exercice propre par un résultat positif de 156.515€ tandis que le boni général des exercices antérieurs s'élève à 290.702€.

Malgré la crise sanitaire dont le coût se chiffre à ce jour à 100.000€ pour la commune, la majorité du bourgmestre Christian Leclercq est parvenue à atteindre l'équilibre budgétaire sans devoir revoir la fiscalité à la hausse. La capitale du Slow Food applie des taux inférieurs à la moyenne régionale avec un IPP qui stagne à 7,8% et un précompte immobilier à 2750 centimes additionnels. La bonne santé des finances locales est le fruit d'une gestion parcimonieuse des deniers publics.

C'est en remuant ciel et terre pour obtenir un maximum de subsides que le pouvoir communal garde une capacité d'investissement importante. Au budget extraordinaire, celle-ci sera de l'ordre de 4.502.331€. Cette enveloppe permettra de financer toute une série de projets profitables pour la mobilité douce, le développement durable, l'enseignement, la culture ou encore les cultes.

Parmi les projets prioritaires, citons l'aménagement d'un parking dans le centre de Silly (230.000€), la mise en oeuvre d'un plan communal de mobilité (50.000€), la création de liaisons cyclo-piétonnes entre la gare et le coeur du village (180.000€), la réalisation du Ravel mais aussi la rénovation de l'école communale de Hoves (360.000€) qui précèdera celles de Bassilly en 2022 et d'Hellebecq en 2023. D'autres investissements seront consentis pour restaurer les églises de Hoves (380.000€) et de Bassily endommagée par une violente tempête.

Dans le cadre du plan communal d'investissement (PIC), divers travaux seront réalisés pour un montant de 815.000€. Tout en répondant à l'appel à projets Wallonie cyclable (366.000€), la majorité a prévu une somme de 180.000€ pour équiper le service travaux d'une hydrocureuse conçue pour le nettoyage des voiries. Un montant est encore inscrit pour couvrir les frais d'honoraire d'un architecte en vue de la construction de la future maison des arts et du terroir qui verra le jour dans le centre de Silly (PCDR).

Prévoyantes face aux incertitudes de l'épidémie du coronavirus, les autorités communales ont également constitué un stock stratégique de matériel de protection (masques, gels hydroalcooliques, etc.) de même qu'une enveloppe de 10.000€ au cas où un nouveau confinement obligerait les commerçants et indépendants de l'entité à suspendre une fois de plus leurs activités professionnelles.

A l'instar du budget communal, celui du CPAS a également fait l'unanimité autour de la table. L'an prochain, l'institution percevra une dotation communale de 689.705€ (+ 1%).