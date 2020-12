A elle seule, l’Europe représente une production annuelle de 400 millions de litres de bières. On recense sur le Vieux Continent pas moins de 10.000 brasseries, un chiffre en croissance notamment avec l’avènement de nombreuses micro-brasseries. Il n’est donc pas simple de se distinguer et de brasser le succès dans un tel marché soumis à une rude concurrence. Et pourtant, c’est ce qu’a réussi à faire la brasserie familiale de Silly en gagnant trois médailles lors de l’édition 2020 de l’European Beer Challenge.

Ce concours international est géré par la plus grande organisation de concours de bières et spiritueux au monde qui comprend le China Wine & Spirits Awards (CWSA), le Women’s Wine & Spirits Awards (WWSA) et l’Asian Beer Challenge. Le jury de l'EBC se compose des meilleurs acheteurs de bière en Europe, des décideurs actifs dans la grande distribution, chez les importateurs et des grossistes. Ses membres évaluent attentivement chacune des bières candidates par une dégustation à l'aveugle.

Le processus d’évaluation prend en compte tous les éléments de chaque bière, y compris l'apparence, le type de saveur, les arômes et la structure. L’approche impartiale et professionnelle du jury garantit que chaque bière est goûtée objectivement tout en ayant la possibilité de rivaliser avec les plus grandes marques de bière au monde.



Bien que ce ne soient pas les premières, c'est toujours une grande fierté pour les responsables de la brasserie familiale de Silly de se voir attribuer ce genre de distinctions. "Affronter les meilleurs brasseurs venus du monde entier, c’est stimulant. De telles récompenses encouragent nos équipes à poursuivre leur engagement afin d’augmenter la qualité des bières que nous commercialisons, qu’il s’agisse des matières premières, du brassage, du conditionnement, de la livraison ou encore du du service à la clientèle"

Déjà auréolée de nombreux et prestigieux prix qui lui furent décernés ces dernières années, la brasserie sillienne vient de remporter, cette-fois, une double médaille d’or pour l’Abbaye de Forest, une 3ème médaille d’or pour la Silly bio et enfin une médaille d’argent pour la Silly Saison. Une belle reconnaissance qui ne peut qu’être motivante et réconforante alors que 2020 a été une année très difficile pour la brasserie de Silly, confrontée à deux périodes de confinement tout en subissant les dommages collatéraux de la fermeture du secteur Horeca.

Le brassage de la bière est un savoir-faire artisanal qui se transmet depuis six générations à la brasserie de Silly. Fondée en 1850, celle-ci produit au total 17 bières belges qui s'exportent bien au-delà de nos frontières.