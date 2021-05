On ne présente plus l'asbl Silly Concerts. En plus de 20 ans d'existence, celle-ci a organisé près de 550 concerts sur la scène du Salon où de nombreux artistes belges et internationaux se sont successivement produits tout en fidélisant un public de connaisseurs fidèle et varié.

Comme tout le secteur de la culture, l'asbl sillienne est, depuis mars 2020, fortement impactée par la crise sanitaire du Covid-19: programmation reportée ou annulée, adaptation des lieux avec moins de spectateurs, absence de recettes, etc. Autant d’éléments qui, dans le cadre d'un dossier de demande d'aide ont retenu l’attention de la ministre de la Culture de la fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicite Linard, ont abouti à l’octroi d’un subside important sur les 1.344.000€ débloqués pour soutenir les opérateurs des arts de la scène dans le cadre du Fonds Billetterie.

De quoi réjouir l'équipe de l'asbl Silly Concerts qui, en ayant bénéficié de cette aide providentielle, pourra continuer à occuper la scène du Salon, en plein cœur du village, tout poursuivant ses objectifs d’organiser des concerts de qualité en milie rural mais aussi de soutenir les artistes de la FWB en leur offrant la possibilité de jouer en concert dans des conditions professionnelles, devant un public local et régional de plus en plus nombreux.

A cette bonne nouvellle s'en ajoute une autre pour l'asbl organisatrice. Pour elle comme pour d'autres, l'heure du déconfinement s'apprête, en effet, à sonner et le moment tant attendu est arrivé pour les artistes et ceux qui viendront les voir et les écouter autrement que par écrans interposés.

Les deux premiers concerts post lockdown auront lieu au centre culturel de Silly, sous chapiteau, dans le respect des dernières mesures sanitaires édictées par le Codeco. Le premier rendez-vous musical est programmé ce samedi 8 mai, à 20h30. Pour cette reprise en douceur, le choix des organisateurs s'est porté sur le groupe de rock alternatif ENDZ. Le trio bruxellois profitera de sa venue dans la capitale du Slow Food pour défendre les titres de son nouvel album Harmed enregistrée au Breakglass Studio à Montréal.

Le nombre de places étant limité à 50 personnes, il est fortement recommandé de réserver celles-ci suffisamment tôt l'avance. Le prix d'entrée est fixé à 10€. Le samedi 15 mai, à 20h, le chapiteau installé au coeur du jardin du centre culturel accueillera dans un tout autre style - la chanson française réaliste urbaine - le duo féminin Célénasophia + Clara Gotto.