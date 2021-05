Si la météo est actuellement capricieuse, le retour des beaux jours est attendu avec impatience d'une semaine à l'autre. Une fois que les conditions climatiques s'amélioreront, les piétons mais aussi les joggeurs et les cyclistes ou encore les cavaliers seront alors de plus en plus nombreux à arpenter les routes. Un rappel à la prudence s'avère dès lors utile pour ces usagers faibles mais également pour les conducteurs qui les croiseront au volant de leur véhicule motorisé. Ces derniers seront invités à redoubler de vigilance.

Dans le cadre du plan Save (Sauvons la vie de nos enfants), le service mobilité de la commune de Silly et son échevine Violaine Herbaux, viennent de lancer à cet effet une nouvelle campagne de prévention routière. Celle-ci s'est traduite par l'installation sur le territoire de l'entité de jolis panneaux de sensibilisation de style BD sur lesquels s'affiche le message suivant: "Partageons notre route pour la sécurité de tous"

Fruit d'un partenariat avec différents opérateurs silliens tels que la ligue des familles, le centre culturel, le Gracq et les services de police, il s'agit d'un projet 100% local puisque celui-ci a été visuellement imaginé par Charlotte Meert, talentueuse illustratrice originaire du village d'Hellebecq dont le travail sera d'ailleurs visible à l'occasion de l'édition 2021 du parcours d'artistes programmé durant ce long week-end de Pentecôte