Bien que la situation sanitaire s'améliore, les grands festivals de l'été sont d'ores et déjà déprogrammés comme ce fut le cas en 2020. En Wallonie Picarde, citons le festival LaSemo qui devra attendre 12 mois supplémentaires pour réinvestir le parc communal d''Enghien, du moins sous sa forme habituelle. Ou encore les Fééries de Beloeil dont l'annulation vient d'être confirmée à son tour. Quant à la ducasse des Géants (Ath), la décision tombera à la mi-juin mais il est peu probable que celle-ci puisse avoir lieu en août prochain.

Dans notre région, Théâtre au Vert fait partie des rares évènements culturels (de plus pette taille) dont les organisateurs sont en mesure de maintenir comme l'an dernier une programmation dans le respect des règles de distanciation sociale. De quoi les réjouir d'autant que le festival des arts de la scène - programmé du 18 au 22 août prochains - célèbrera ses 20 ans d'existence au coeur du charmant petit village de Thoricourt (Silly).

"Comme nous l’avons démontré avec succès l’année passée, nous nous adapterons aux conditions en vigueur cet été, tant en ce qui concerne les protocoles à mettre en œuvre que, en concertation avec les artistes, les éventuelles adaptations à apporter à leurs spectacles. Nous veillerons avant tout à maintenir un accueil convivial et de qualité", indique Bernard Ligot, en charge de la communication du festival.

On se souviendra que la dernière édition en date du festival Théâtre au Vert avait été soumise à des règles hyper strictes puisqu'à l'époque, la jauge la plus basse - à savoir dans le cas présent 100 spectateurs à l'intérieur du chapiteau des Baladins du Miroir qui peut en accueillir quatre fois plus et 200 autour de scènes extérieures - était d'application. "Il a fallu se réinventer mais finalement, on s'en est très bien sorti. Les différents lieux de spectacle ont été remplis à 90% tout en sachant que les contraintes sanitaires nous ont fait perdre 1200 places. Il y avait une réelle attente du public qui s'est manifestée dès l'ouverture des réservations en ligne. Nous avons d'ailleurs dû refuser pas mal de monde", rappelle Bernard Ligot.

Si tôt l’annonce des mesures de déconfinement balisées par le Codeco pour le secteur culturel dans les prochains mois, l’équipe du festival s’est réunie afin de poursuivre le travail de préparation de sa 20ème édition. "Même si on ne connaît pas encore les protocoles qui seront en vigueur dans un peu plus de deux mois, les marges seront assurément plus appréciables. Le chapiteau des Baladins devrait pouvoir être occupé à 75% de sa capacité globale. Quoi qu'il en soit, l'équipe du festival a démontré voici un an qu'elle était capable avec les comédiens de faire face à des changements de dernière minute tout en mettant un point d'honneur à garantir aux compagnies professionnelles des conditions équivalentes à celles qu'offre une salle de théâtre digne de ce nom", poursuit Bernard Ligot.

Anniversaire oblige, l'édition à venir réservera de nombreux suprises au public dont une création et par n'importe laquelle puisqu'il s'agira d'une comédie contemporaine écrite par Christian Leclercq - président du festival et bourgmestre de Silly - dont la mise en scène a été confiée à Evelyne Rambeaux. Une attention particulière sera maintenue en faveur des jeunes publics. Elle se traduira par la programmation de plusieurs spectacles à destination des jeunes ainsi que par une tarification préférentielle réduite de 50 % (5€). "Un des objectifs du festival est d'inviter les plus jeunes à découvrir les multiples facettes de l'art théâtral que l'ont dit parfois poussiéreux et réservé à un cercle d'initiés."

Cerise sur le gâteau, deux nouvelles scènes seront proposées aux festivaliers, ce qui permettra d'augmenter l’offre culturelle. Le festival entend, par ailleurs, s’inscrire ainsi dans la dynamique de relance du secteur culturel préconisée par la fédération Wallonie-Bruxelles après plus d'un an de pandémie. Le détail de la programmation ainsi que toutes les modalités pratiques de l’organisation du festival seront communiqués dans le courant du mois de juin.

Autre très bonne nouvelle pour les organisateurs, la ministre de la Culture de la FWB, Bénédicte Linard (Ecolo), a décidé de pérenniser et d'actualiser sa subvention au festival sillien pour cette année et les deux suivantes. Actuellement de l'ordre de 52.000€ par an, ce subside devrait être revu à la hausse d'une vingtaine de milliers d'euros. De quoi permettre aux responsables de l'évènement de couvrir une partie des frais supplémentaires liés à l'achat ou à la location de matériel visant à limiter la propagation du Covid-19 tels que des systèmes d'aération et de recyclage de l'air dans les lieux clos.