Réuni pour la dernière fois lundi en visioconférence avant le retour annoncé des séances en présentiel dès le mois prochain, le conseil communal de Silly a débuté par une communication du bourgmestre au sujet d'un point d'actualité relatif aux travaux de sécurisation de la rue Docteur Dubois qui ont débuté ce lundi 14 juin pour une durée de 120 jours ouvrables.

Comme l'a regretté Christian Leclercq, le contexte dans lequel cet important chantier a démarré est loin d'être optimal:

"Le matin même du coup d'envoi des travaux, nous avons appris que des travaux de réfection commençaient simultanément sur la N57, en territoire athois, et que celle-ci serait fermée à la circulation durant 15 jours. La tuile, c'est que le SPW a décidé de mettre en place une déviation qui reporte le trafic de la N57 dans la traversée de Silly et la rue Docteur Dubois sans nous prévenir. Ce dispositif a été négocié lors d'une réunion à laquelle la commune n'a pas été conviée. De la part du SPW, ce n'est pas très élégant", déplore Christian Leclercq.

Le maïeur craint que cette déviation ne perturbe encore un peu plus la circulation le long de la rue Dr Dubois. Bien que maintenue, celle-ci sera canalisée par des feux sur une seule bande durant la période des travaux. "La traversée du village de Silly est interdite aux camions de plus de dix tonnes", rappelle Christian Leclercq qui redoute une afflux de poids-lourds en provenance de la N57 tout en étant conscient qu'avec l'arrivée des grandes vacances, le charroi généré par le parc Pairi Daiza va lui aussi aller crescendo.

En ce qui concerne les travaux proprements dits, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement du centre de Silly et leur exécution a été confiée à l'entreprise Eurovia Belgium. "Ce chantier fait la part belle à la mobilité douce et à la sécurité des usagers faibles en sachant que cette voirie est proche de deux écoles fréquentées par plus de 300 enfants", explique le bourgmestre silien. Les travaux consisteront notamment en l'aménagement d'une piste cyclo-piétonne en accotement sur une largeur de 2m légèrement surélevée entre la chaussée de Ghislenghien et la rue Gérard Bastien de part et d'autre de la voirie.

Ce chantier se traduira aussi par la réfection des trottoirs en hydrocarboné entre la rue Gérard Bastien et le cetntre de Silly, de même que par l'aménagement d'un effet de porte pour marquer l'entrée de la zone 30 à hauteur du n°19. Ce nouveau dispostif formera un rétrécissement de la rue sur une longeur de 20m, laquelle sera équipée de coussins berlinois pour obliger les conducteurs à ralentir et d'un quai de bus sécurisé.

Il faut savoir que dans un passé récent, cette voirie sous-régionale appartenait encore au SPW, avant redevenir la propriété de la commune qui en assure désormais la gestion.