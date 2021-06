Contrairement à d'autres communes, SIlly est parvenue à limiter finanicèrement la casse en dépit de la crise sanitaire qui a sévi durant l'année écoulée. Après deux années déficitaires, le compte 2020, plat de résistance du dernier conseil communal, repassee au vert en se clôturant par un boni global de 408.666€ au service ordinaire de l'exercice propre.

"L'accroissement de certaines dépenses directement liées aux mesures sanitaires (masques, gels, etc.) pour le personnel communal et nos écoles a été compensé par des dépenses non engagées, notamment dans le secteur de la culture, des fêtes et cérémonies où l'on a forcément moins dépensé en raison de l'annulation de la plupart des évènements. Par ailleurs, la décision d'augmenter légèrement l'IPP en début de législature en le portant à 7,8% commence à produire fiscalement ses effets", commente le bourgmestre Christian Leclercq.

De son côté, l'échevine des Finances a rappelé que 2020 avait été une année d'entraide et de solidarité. "Même si 2021 nous oblige à maintenir une certaine prudence tant que nous ne seronts pas tous vaccinés, nous poursuivrons dans les prochains mois notre politique de soutien aux indépendants locaux mais également aux associations sportives et culturelles sans qui notre belle entité deviendrait amère à vivre", a fait savoir Christiane Moerman.