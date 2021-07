La réservation pour les spectacles du festival Théâtre au vert est ouverte. Programmé du 17 au 22 août dans le charmant village de Thoricourt, cette édition 2021, 20ème du nom, proposera 31 rendez-vous culturels avec du théâtre, cinq spectacles destinés au jeune public mais également de la musique, du cirque, du conte, du cinéma ainsi qu'une rencontre apéritive pour tous les publics.

En ce sens, force est de constater qu'il se dégage des spectacles sélectionnés une invitation à bouger au sortir d'une longue période où notre liberté de mouvement et de déplacement a été fortement réduite par la crise sanitaire. ! Le grand voyage de Georges Poisson, Le Départ, Viens, on se tire, Hissons haut les voiles. Après des mois de repli forcé, la proposition des organisateurs est d'offrir une grande bouffée d’oxygène aux 7 à 77 ans et leur permettre de quitter leurs bulles afin de se retrouver et de se réinventer. Et à bien y regarder, n’était-ce pas déjà le conseil de la jeunesse florentine du Décaméron de Boccace, dès le XIVème siècle ?

"Bien évidemment, nous allons continuer ensemble à prendre soin les uns des autres et à limiter les risques sanitaires tout au long du festival. Mais, avant tout, ensemble, puisque le poète a toujours raison, à son appel, nous allons nous ré-unir et, de Flash Party en anniversaires insolites, lors d’un Dîner à Uccle ou d'un Souper à St-Marcoult, pièce écrite par le bourgmestre de Silly Christian Leclercq et président de Théâtre au Vert, fêter le plaisir de vivre le théâtre autrement."

Pour réserver, plusieurs moyens s'offrent aux festivaliers. Ces derniers ont notamment la possibilité d'acheter leurs places via la billetterie en ligne qui est désormais ouverte 24h sur 24 sur le site www.theatreauvert.be. Du 2 au 16 août, sauf 15 août, du lundi au vendredi de 13h à 16h, ils pourront aussi les réserver par téléphone au 068/65.96.26 ou les obtenir directement en se rendant à l'adresse suivante: rue de la Station n°6 à Silly. Pendant le festival, les retardataires auront encore la possibilité de se procurer le précieux sésame le mardi 17 août à partir de 17h, du mercredi 18 août au samedi 21 août à partir de 13h et le dimanche 22 août dès 10h sur le site de l'ancienne école de Thoricourt (rue de l'Enseignement) ou par téléphone au 068/65.96.26

Signalons encore que pour toute réservation, il est nécessaire d’indiquer son nom, son prénom, son adresse complète, le type (adulte/enfant) et le nombre de place(s) souhaitée(s), le(s) spectacle(s) choisi(s), une adresse e-mail et un numéro de téléphone. Programme complet et renseignements pratiques sur www.theatreauvert.be