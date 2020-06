La commune et le CPAS de Silly mettent une nouvelle fois en place l’action Eté solidaire, je suis partenaire. Ce projet d’entraide intergénérationnelle, soutenu par la Région wallonne, a lieu, comme l’été dernier, durant deux quinzaines : du 6 au 17 juillet et 10 au 21 août.

Au sein de l’entité, l’action Eté Solidaire connaît un succès grandissant. Chaque année et depuis maintenant 7 ans, certaines familles attendent la mise sur pied de l’opération et la visite des jeunes y prenant part. Ces personnes prennent soin de réserver leur place bien à l’avance. Cette année encore, huit jeunes motivés se rendront chez des personnes âgées, isolées, malades, en difficulté et/ou inscrites au service d’aide aux familles du CPAS de Silly pour réaliser des petits travaux d’intérieur et d’extérieur. Ce petit groupe consacrera également du temps, en collaboration avec le service Travaux de la commune et le Syndicat d’Initiative de Silly, à l’embellissement de leur quartier et leur environnement.

Objectifs multiples

Par leur travail, ils ont l’occasion de développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Ainsi, en plus de son utilité immédiate, le travail réalisé favorise une meilleure image des jeunes, tant à leurs propres yeux qu’à ceux des citoyens en général. Ces services permettent également, dans certains cas, de rompre un isolement parfois synonyme de fardeau.

Pour ces jeunes, les objectifs poursuivis sont multiples : la découverte d’une première expérience de travail, l’apprentissage des règles et conditions pour un travail bien fait et exécuté jusqu’au bout, le sens de l’accueil, du service, du partage, de la solidarité et le souci de l’aide apportée.

L’ensemble de ces activités au sein des familles et des espaces publics promettent deux quinzaines, animées et faites de belles rencontres, au terme desquelles les jeunes auront valorisé leur image et indubitablement enrichi leur expérience citoyenne.

L’ensemble de l’action Eté solidaire est porté par le Plan de Cohésion Sociale de Silly et coordonné par le CPAS. Il s’agit d’un projet initié et soutenu par la Wallonie.