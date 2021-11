Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le Syndicat d’initiative de Silly organise un concours de façades décorées pour les fêtes de fin d’année 2021.Le concours des décorations a pour but de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique et lumineuse. Il a pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement et l’implication des habitants de l’entité dans la décoration de leur façade, balcon et jardin. Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il s’agit de réaliser l’embellissement et l’illumination de façades de maisons, de balcons, de jardins, situés sur le territoire communal et visibles de la voie publique

La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux habitants de l’entité de Silly. Trois catégories sont présentées à ces derniers: : Maisons/jardins en façade, appartements (terrasses / balcons visibles de la rue) et commerces et locaux professionnels.

Pour chaque catégorie, les décorations doivent être visibles de la rue dès le 10 décembre 2021. Deux passages du jury sont prévus entre le 10 et le 31 décembre 2021, l’un en journée et le second après 18 heures. Les habitants désirant participer au concours doivent compléter le bulletin d’inscription disponible sur www.tourisme.silly.be avant le 9 décembre 2021. Les trois lauréats du concours seront avertis par courrier ou par mail courant janvier 2022. Les prix seront des paniers de produits locaux.