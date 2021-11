L'année 2021 sera l'année de la création du Conseil communal des enfants, rassemblant des enfants de 5ème et 6ème primaires scolarisés et/ou domiciliés dans l'entité de Silly.



Les principes de démocratie s'apprennent dès le plus jeune âge et les enfants, eux aussi, méritent d'être entendus et écoutés. Citoyens à part entière, ils ont un rôle important à jouer dans la vie de leur commune car ils ont des idées à formuler sur tous les sujets de la vie quotidienne qui les concernent. Demain ce seront eux qui seront à la barre de notre navire.

Pour toutes ces raisons, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, le Centre culturel et Reform asbl se lancent dans l'organisation d'un Conseil Communal des Enfants (C.C.E.).

Tout au long de l’année, les enfants élus se réuniront un mardi par mois de 16h à 17h30 au Centre culturel et devront faire preuve de créativité, d’imagination, d’esprit d’équipe, de sérieux et de débrouillardise pour élaborer des projets collectifs pour l’ensemble des enfants de notre commune.

Deux places sont ouvertes au sein du C.C.E. pour les enfants domiciliés mais non scolarisés à Silly.

Une chouette expérience en vue...