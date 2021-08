Début août, nous vous relations l'histoire Brigitte et de son chien Falco. Ces derniers ont pour habitude d'aller se balader quotidiennement à l'orée d'un bois, sur un chemin de randonnée où de nombreuses personnes se promènent avec des animaux ou encore des enfants. Il y a plusieurs semaines, leur balade quotidienne s'est transformée en un véritable cauchemar. Falco, un berger blanc suisse, âgé de seulement deux ans, a avalé une boulette de viande contenant un organophosphoré, un poison puissant.

"J'ai tout de suite vu que mon chien n'allait pas bien et je l'ai directement emmené chez le vétérinaire. Dès le départ, Falco s'est battu pour vivre. Il a subi un lavage de l'estomac et a été sous oxygène ainsi que sous perfusion. Rapidement, il a eu des troubles neurologiques dont une perte de l'équilibre. La vétérinaire a précisé que si Falco avait été un chien plus âgé et plus petit, il ne serait pas sorti indemne. Pendant une bonne semaine, Falco a eu des troubles neurologiques et il était extrêmement fatigué", avait déclaré Brigitte.

D'après les informations de Brigitte, la mise en avant de cet appât a pour objectif de neutraliser un renard qui rôde dans le secteur. Pour la propriétaire de Falco, l'important n'est pas de savoir qui a commis cet acte criminel mais de prévenir les personnes qui utilisent cette méthode de faire cela sur un lieu privé afin que cela n'impacte pas Monsieur et Madame Tout-le-monde. Malheureusement, Falco n'est pas le seul à avoir été victime de ces fameuses boulettes. Cette pratique semble, en effet régulière dans la région du Pays Vert.

"Suite à la publication dans vos éditions, une brigade spécifique contre le braconnage m'a contacté et a mené son enquête. Cette dernière n'a malheureusement rien trouvé, elle viendra à nouveau prospecter dans les moments propices. En ce qui concerne Falco, il va bien mais il a quand même perdu un petit peu de sa fougue", conclut sa maîtresse.