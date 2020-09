La philosophie à laquelle adhère la commune se décline toute cette semaine autour du bien-être et du bien-manger.



Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les philosophies Slow Food et Citta Slow que la commune de Silly fut la première à promouvoir en Belgique n’ont jamais été autant d’actualité.



En effet, celles-ci défendent à la fois notre qualité de vie et de notre liberté mais également la consommation locale, la préservation de l’environnement et du patrimoine.