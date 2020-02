Le parquet de Mons a requis lundi huit ans de prison ferme contre un homme âgé de 39 ans poursuivi pour avoir tenté d'assassiner son épouse en janvier 2016 à Silly.

Une prévention de torture est aussi reprochée au prévenu, lequel a plaidé son acquittement devant le tribunal correctionnel.

Le 16 janvier 2016, en soirée, le prévenu a appelé les secours, déclarant que son épouse avait tenté de se suicider en s'immolant par le feu dans la cuisine de leur habitation. De l'éthanol a été retrouvé sur les vêtements que portait la victime ce soir-là. Deux foyers ont été relevés, au niveau de la poitrine et du bassin. Pour l'expert en incendie, désigné par un juge d'instruction, la version du prévenu est contraire aux lois de la physique. Celui-ci affirme que son épouse était debout dans la cuisine. Mais, selon l'expert, le liquide déversé sur son corps aurait dû couler vers le bas or ce n'est pas le cas. Le liquide aurait dès lors été déversé alors que la victime était en position assise ou couchée. Me Discepoli, avocat du prévenu, a remis en cause le rapport de l'expert incendie "qui est contradictoire" et a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute.

La défense conteste aussi le fait que l'épouse "était sous l'emprise de son mari", ajoutant que dans sa première version, la victime avait déclaré qu'il n'était pas impossible qu'elle avait fait une connerie. "Il a voulu la sauver", a insisté l'avocat. L'accusation a, elle, mis en exergue les informations de police au sujet du prévenu "qui a un problème avec le feu", insiste le procureur. Il aurait menacé de mettre le feu à la ferme de son voisin et son véhicule avait pris feu. Selon les autorités judiciaires, il n'est pas exclu qu'il soit l'auteur de l'incendie. Le couple s'est séparé en avril 2016 et partage la garde des deux enfants.

Brûlée sur 85% du corps, la victime s'est constituée partie civile.

Selon son avocat, la version du prévenu ne tient pas la route. "C'est soit une tentative de suicide, soit un acte volontaire. Ma cliente n'a jamais eu aucune tendance suicidaire", a insisté Me Van Malleghem. Le jugement sera rendu le 2 mars.