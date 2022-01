La commune a introduit un recours contre les trois éoliennes du projet "EOLY" prévues à Bassilly et avalisé par le gouvernement wallon.

Le 5 janvier, le gouvernement wallon a autorisé la S.A. EOLY ENERGY (Halle) à implanter et exploiter quatre éoliennes sur le territoire des communes de Silly (3 machines) et d’Enghien (une seule) d’une hauteur maximale de 150 m et d’une puissance unitaire maximale de 4,2 MW, ainsi que construire et exploiter une cabine de tête, aménager des aires de manutention et de manœuvre, des chemins d’accès privés (1,260 m et 860 m de chemins temporaires dont une sortie d’autoroute provisoire de 150 m) et poser des câbles électriques, dans un établissement situé rue du Petit Bruxelles s/n à Bassilly et rue Manhove à Enghien.

"Nos remarques, évacuées!"

Contrairement à Enghien qui avait approuvé le projet car l’éolienne prévue est très excentrée, Silly, elle, a décidé d’introduire un recours à la Région comme l’explique le bourgmestre Christian Leclercq: "La région a avalisé le projet en ne tenant compte ni de l’enquête publique, ni des remarques du Collège communal. Notre recours se basera donc sur l’avis initial du Collège pris dans le respect de celui de la Commission consultative communale pour l’aménagement du territoire et la mobilité (C.C.A.T.M), qui comprend un panel représentatif de citoyens." Il précise encore: "Nous demandons que l’éolienne la plus proche de Bassilly soit supprimée, que celle qui est la plus en hauteur soit située plus bas pour limiter l’impact visuel et paysager et qu’une autre soit située plus près de l’autoroute, car elle impacte plusieurs habitations".

Distances légales

Citons quelques considérations de l’arrêté: " […] Le Périmètre d’intérêt paysager (PIP) le plus proche du site se situe à 860 m des éoliennes […] L’élément du patrimoine classé le plus proche, l’église de Bassilly et le site qui l’entoure est situé à 1,3 km […] Le cadre de référence (un minimum de 4 fois la hauteur des éoliennes par rapport aux zones d’habitat ) est respecté, car la machine la plus proche d’une zone d’habitat y est distante de 715 mètres, soit plus de 600 m (4X 150 m) […] la distance de 400 m imposée par rapport à l’habitat isolé est respectée: l’éolienne la plus proche d’une habitation isolée est distante de 410 m."

Intrusion visuelle

Au sein de cette zone, le contraste (ou la rupture) d’échelle est important par rapport aux autres éléments du paysage; l’impact visuel y est très important. Cette zone est déterminée par un rayon correspondant à 3 fois la hauteur d’une éolienne (ici, 450 m). L’arrêté considérant qu’"il est donc souhaitable de respecter une distance égale à 3 fois la hauteur de l’éolienne (à savoir 450 mètres minimum) vis-à-vis des riverains afin d’éviter une trop grande rupture d’échelle et une sensation d’écrasement vis-à-vis des habitations.

Le texte stipule aussi que deux habitations concernées par cette zone sont distantes de moins de 450 mètres des éoliennes: une habitation à la rue de Horlebecq n° 7 à Enghien située à 410 mètres de l’éolienne 2 et d’une habitation située rue de Petit Bruxelles n° 12 à Bassilly, distante de 445 mètres de l’éolienne 3.

L’arrêté se poursuit en considérant que ces habitations sont relativement proches de l’autoroute, ce qui relativise l’impact notamment au niveau bruit et qu’en ce qui concerne l’habitation de la rue de Horlebecq (où l’habitation constitue un des côtés de la ferme en carré), l’auteur de l’étude d’incidences ne préconise aucun aménagement spécifique étant donné que la visibilité de l’éolienne 2 est limitée par des obstacles visuels locaux (végétation, bâtiments agricoles).

Affaire à suivre… parfois à 5 m près!