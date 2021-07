"Cela fait 27 ans que nous sommes ensemble. A cette époque, nous consommions beaucoup de stupéfiants. Et c'est à cause de cela que j'étais violent. Aujourd'hui, nous avons arrêté la cocaïne. Récemment, nous avons appris que Christelle avait un cancer, notre vie a donc changé. A part ces faits-là, je n'ai jamais été violent. Il faut dire que j'ai vécu 15 ans dans l'alcoolisme. C'est la cocaïne qui m'a sorti de l'alcool", déclare Christian devant la barre. Il précise aussi à la juge qu'il souffre de bipolarité et de schizophrénie.

Malgré les aveux du prévenu, le représentant du ministère public requiert une peine d'un an de prison et 50 euros d'amende. Le jugement sera prononcé prochainement.